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пятница, 19 февраля 2021 19:04

Исчез после поездки в BlaBlaCar: новые подробности в поисках 20-летнего мужчины

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Исчез после поездки в BlaBlaCar: новые подробности в поисках 20-летнего мужчины
В Днепре разыскивают 20-летнего Александра Нетеса. Исчез 18 февраля, связи с ним нет. Фото: facebook.com/doskogolosha

Исчезновение жителя Днепра 20-летнего Александра Нетесы не связано с сервисом BlaBlaCar.

Водитель, с которым ехал пропавший, сообщил, что поездка прошла хорошо. И пассажир вышел из автомобиля там, где и планировал, сообщила Gazeta.ua Юлия Крупенко с BlaBlaCar.

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"Мы проверили информацию и можем заверить, что BlaBlaCar не имеет отношения к исчезновению пассажира", - рассказала она.

Также в сервисе подготовили необходимую информацию для полиции, которая занимается расследованием.

20-летний Александр Нетеса 18 февраля около 5:00 вышел из дома и до настоящего времени местонахождение его не известно. Отец пропавшего Николай Нетеса рассказал, что сын примерно в 5:45 на Слобожанском просп. сел в автомобиль. В 6:25 связь с ним пропала.

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