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суббота, 15 февраля 2020 09:40

Иран сделал сделал заявление о "черных ящиках" со сбитого украинской самолета

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Иран сделал сделал заявление о &quot;черных ящиках&quot; со сбитого украинской самолета
8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Фото - Тwitter / IRNA

Иран не может расшифровать "черные ящики" со сбитого украинской авиалайнера.

Но не собирается отдавать бортовые самописцы ни одной другой стране. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBCNews.

"Мы не будем трогать "черные ящики" без присутствия всех заинтересованных сторон", - заверил глава иранского МИД.

Он добавил, что, по нормам Международного воздушного права, Иран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского Boeing 737-800. Но признал, что стране нужно оборудование от США или других западных стран для того, чтобы расшифровать "черные ящики".

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"Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не предоставили нам оборудования? Есть еще много неизвестного. Вот почему мы больше других хотим узнать, что на самом деле произошло", - сказал Зариф.

Назвал инцидент трагедией и отметил, что у большинства погибших пассажиров были иранские паспорта и родственники в Иране.

Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция требуют от Ирана передать Франции "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета МАУ. Соответствующее требование на полях Мюнхенской конференции по безопасности передали главе МИД Ирана Мохаммаду Джавади Зарифу.

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