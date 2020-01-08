Иран отказался передать компании Boeing черные ящики с украинского самолета

Черные ящики не передадут компании для расследования. Фото: "РБК-Украина".

Иран не передаст черных ящиков украинского самолета, разбившегося вблизи Тегерана сегодня утром, компании Boeing.

Куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные, еще не известно, отметил руководитель организации гражданской авиации страны, передает Jerusalem Post.

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На месте авиакатастрофы самолета МАУ в Иране обнаружили оба черных ящика.

Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. В то же время только некоторые страны имеют технические возможности для полного расследования. А бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.