Иран начал выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы МАУ

Родственникам жертв МАУ начали выплачивать компенсации. Фото: Reuters

Посольство Ирана в Украине заявило о начале выплаты компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета МАУ возле Тегерана.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого из погибших, должно быть выплачено 150 000 долларов семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследства. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации", - сообщается на странице иранского посольства в Фейсбуке.

Иран раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за то, что она, якобы, пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.

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8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли.