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четверг, 16 декабря 2021 22:38

Иран должен выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ - ультиматум

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Иран должен выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ - ультиматум
Иран должен выплатить компенсации жертвам крушения самолета МАУ. Фото: Reuters

Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет МАУ.

В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса, сообщает пресс-служба МИД Украины.

МИД неоднократно посылали Ирану запросы, в которых приглашали Тегеран обсудить вопросы о претензиях и требованиях по возмещению за сбитый рейс PS752. На этой неделе иранской стороне было направлено предложение провести переговоры с 17 января следующего года.

С учетом нежелания Ирана решать вопросы с выплатами, Координационная группа потребовала от Тегерана до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах. В случае отказа группа заключит, что договориться с иранской стороной по этому вопросу будет невозможно.

"Координационная группа должна серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", - отмечается в заявлении.

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после крушения иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, ошибочно воспринявшие его враждебной целью.

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16
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