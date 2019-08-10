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суббота, 10 августа 2019 10:23

Инспекторы заблокировали известную сеть пиццерий

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Инспекторы заблокировали известную сеть пиццерий
Пиццерию Il Molino закрыли из-за проблем с санитарными нормами. Фото - facebook.com/pizzeria.ilMolino

Работу сети пиццерий Il Molino приостановила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Во время проверки выяснилось, что производственные мощности не поддерживаются в чистоте и в рабочем состоянии, продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, а также нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов установлено несоответствие готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям, представляющих угрозу для жизни/здоровья человека", - сказано в сообщении.

В Госпотребслужбе отметили, что владелец сети пиццерий Il Molino - ООО "Терраса" будет привлечен к ответственности.

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Сеть пиццерий считает такое решение давлением на бизнес и опровергает выводы контролирующего органа.

"Il Molino - большая сеть, мы открыты для любой проверки, всегда допускаем к ним, ведь придерживаемся всех норм, поддерживаем мощности в надлежащем состоянии и уверены в безопасности и качестве продукции. Проверки не выявили существенных нарушений, а на те некоторые нарушения, которые обнаружили, были предоставлены возражения в письменном виде", - подчеркнули в сети.

В заведении утверждают, что инспекторы не соблюдали требования проверки, отказавшись принимать арбитражные пробы, то есть идентичные образцы продукции, взятые в тех же условиях, чтобы предоставить их независимой лаборатории. Их результаты анализов не выявили нарушений по микробиологическим показателям, которые ставили бы под угрозу жизнь или здоровье человека.

В комментариях к сообщению сеть указала, что все рестораны работают в обычном режиме.

В городе Каменка-Бугская Львовской области 14 человек попали в больницу после посещения ресторана "Озон".

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