Инспектор СИЗО за деньги обеспечивала заключенному комфортные условия

 
Ексклюзивы
1/5
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 765
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
Просмотров: 117
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
Просмотров: 738
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 639
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Просмотров: 504
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 747
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1152
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 279
Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны
Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны
Просмотров: 504
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Фото
Все фото
13
6
5
3
15
Акция против застройки киевского озера переросла в столкновения с силовиками
Акция против застройки киевского озера переросла в столкновения с силовиками
&quot;Уйти от меня невозможно. Можно только умереть&quot; - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный
Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный
Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео
Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео
Видео
Все видео
Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд
Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд
Водитель с пистолетом устроил разборки на дороге: есть раненые
Водитель с пистолетом устроил разборки на дороге: есть раненые
В кафе накрыли "сходку смотрящих": как это было
В кафе накрыли "сходку смотрящих": как это было
Разыскивают вандала, который сорвал государственный флаг в центре Киева
Разыскивают вандала, который сорвал государственный флаг в центре Киева
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 414
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4500
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 477
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 378
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 12:41

Инспектор СИЗО за деньги обеспечивала заключенному комфортные условия

  Комментировать
Инспектор СИЗО за деньги обеспечивала заключенному комфортные условия
За деньги женщина проносила алкоголь, телефоны и другие запрещенные вещи. Фото: pexels.com

Сотрудница Лукьяновского СИЗО подозревают в получении 160 тыс. грн взятки.

Младшая инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" согласилась за деньги обеспечивать одному из заключенных и его сокамерникам более комфортные условия содержания и передавать запрещенные предметы. Проносила спиртные напитки, мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, SIM-карты и тому подобное, сообщает Киевская городская прокуратура.

В течение 2019 года она получала на банковскую карточку переводы от 6 до 15 тис. грн ежемесячно.

Суд избрал ей меру пресечения - личное обязательство. Заключенному, который давал взятки, тоже сообщили о подозрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платили за выходные: военный требовал с подчиненных деньги

Представитель СИЗО Надежда Максимец сообщила, что платил известный брачный аферист из Молдовы.

В Ивано-Франковской области сотрудников киберполиции задержали при получении 150 тыс. грн взятки. Деньги они требовали от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инспектор СИЗО за деньги обеспечивала заключенному комфортные условия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 18216
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11781
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 9612
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 6813
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 6588
Происшествия
Имела еще троих детей: 27-летняя женщина умерла во время родов
Имела еще троих детей: 27-летняя женщина умерла во время родов Просмотров: 27
Молния попала в дом. Внутри была мать с ребенком
Молния попала в дом. Внутри была мать с ребенком Просмотров: 126
Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд
Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд
 Просмотров: 216
Акция против застройки киевского озера переросла в столкновения с силовиками
Акция против застройки киевского озера переросла в столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 459
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
6
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
6
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
Голосов: 1436
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть