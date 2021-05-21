Инспектор СИЗО за деньги обеспечивала заключенному комфортные условия

За деньги женщина проносила алкоголь, телефоны и другие запрещенные вещи. Фото: pexels.com

Сотрудница Лукьяновского СИЗО подозревают в получении 160 тыс. грн взятки.

Младшая инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" согласилась за деньги обеспечивать одному из заключенных и его сокамерникам более комфортные условия содержания и передавать запрещенные предметы. Проносила спиртные напитки, мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, SIM-карты и тому подобное, сообщает Киевская городская прокуратура.

В течение 2019 года она получала на банковскую карточку переводы от 6 до 15 тис. грн ежемесячно.

Суд избрал ей меру пресечения - личное обязательство. Заключенному, который давал взятки, тоже сообщили о подозрении.

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Представитель СИЗО Надежда Максимец сообщила, что платил известный брачный аферист из Молдовы.

В Ивано-Франковской области сотрудников киберполиции задержали при получении 150 тыс. грн взятки. Деньги они требовали от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.