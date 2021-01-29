Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Студентка 18-летняя Мукаддас Насирлаева прыгнула с моста Патона в Киеве. Фото: Facebook / Ровшанбек Розметов

Три года назад 20 января в Киеве исчезла 18-летняя Мукаддас Насирлаева с туркменского города Дашогуз. Была студенткой первого курса Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. Вышла из корпуса учреждения на проспекте Победы, 34, около 17.00 и не вернулась. В тот день прыгнула в Днепр с моста Патона, высотой 18 м. Это подтверждало видео с камер наблюдения. Были проблемы с визой. Через 3 недели случайный прохожий нашел рюкзак Мукаддас на берегу реки недалеко от станции метро Славутич. Там были два ее паспорта и студенческий билет. Тело студентки так и не нашли.

"Последняя, ​​с кем она разговаривала, - замдекана. Мукаддас нужен была вид на жительство, чтобы передать в посольство", - рассказывал тогда адвокат Ровшанбек Розметов.

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Одной из версий следствия была доведение студентки до самоубийства. Но она не нашла подтверждения. Следователи говорили со студентами, которые были в кабинете во время последнего разговора Насирлаевой и заместителя декана по воспитательной работе с иностранными студентами Татьяны Тимохиной - именно она вроде отказалась дать студентке заявление, необходимоеую для продолжения вида на жительство в Украине. По одной из версий, таким образом заместитель декана требовала взятку. Впрочем допрошенные студенты говорят, что никакого давления со стороны Тимохиной не было, она вела себя вежливо и воспитанно.

Сразу после этого случая Татьяну Тимохину формально от должности отстранили. Но она продолжала работать на кафедре терапевтической стоматологии.

За пропавшую Мукаддас Насирлаеву требовали деньги. Адвокату Ровшанбеку Розметову в сообщение написал мужчина по имени Антон Голик. За разговор с девушкой надо было заплатить тысячу гривен. Угрожал, что девушка пострадает, если адвокат пойдет в полицию.