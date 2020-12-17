Иностранец в подземном переходе всадил мужчине в живот нож

В Киеве полицейские задержали иностранца, подозреваемого в убийстве мужчины в центре Киева 8 декабря.

Чтобы избежать наказания, гражданин Казахстана постоянно менял одежду и место пребывания, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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Фото: npu.gov.ua

"Происшествие случилось около 20:00 8 декабря этого года в Шевченковском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что в переходе на майдане Независимости прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили свидетелей, осмотрели место происшествия и выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них дважды ударил оппонента ножом в живот, после чего скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.

30-летнего мужчину нашли с ножевыми ранениями в подземном переходе на майдане Независимости 8 декабря вечером. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.