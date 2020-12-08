В центре Киева зарезали мужчину

Неизвестный зарезал мужчину в подземном переходе на Майдане Незалежности. Фото: Facebook

В Киеве, в подземном переходе на Майдане Независимости, произошла драка, в ходе которой один человек нанес смертельное ножевое ранение другому.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 20:10 в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между неизвестными в центральной части города. Для проверки информации оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и наряды полицейских, которые несут службу в центре столицы" , - говорится в сообщении.

По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

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"Участников конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

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