Иностранец устроил стрельбу на территории детской спортивной школы

Вечером 12 августа в Днипре на территории детско-юношеской спортшколы по гребле неизвестный открыл стрельбу.

Предварительно, мужчина пришел в школу, вел себя агрессивно. Тогда у него завязался конфликт с прохожим. Он выхватил пистолет и выстрелил, но не попал. Об этом пишет Информатор.

Автор: dp.informator.ua В Днепре на территории детско-юношеской спортшколы по гребле гражданин Израиля открыл стрельбу

Мужчина сделал около 3-4 выстрелов. После этого пошел, стреляя в воздух. На место приехали патрульные и обыскали территорию.

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Через час полицейские увидели похожего мужчину, который купался в воде. У него в рюкзаке нашли пистолет "Флобер".

Автор: dp.informator.ua В Днепре на территории детско-юношеской спортшколы по гребле гражданин Израиля открыл стрельбу

Мужчина, в которого стреляли, узнал нападавшего. Им оказался 30-летний гражданин Израиля. Его задержали.

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В результате 2 человека получили огнестрельные ранения.