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четверг, 27 мая 2021 13:48

Иностранец угрожал взорвать банк в центре Киева: что решил суд

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Иностранец угрожал взорвать банк в центре Киева: что решил суд
Силовики выводят из столичного бизнес-центра "Леонардо" гражданина Узбекистана Сухроба Каримова. Он несколько часов удерживал в заложниках работников отделения "Универсал Банка", расположенного в здании. Угрожал взрывчаткой, которую якобы принес в рюкзаке. На самом деле, там были его личные вещи - трусы, футболки, джинсы. Фото: mfa.gov.ua

Гражданина Узбекистана 33-летнего Сухроба Каримова, который угрожал взорвать банк в центре Киева в августе прошлого года, отправили на принудительное лечение.

Такое решение вынес Шевченковский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокуратуры, сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

"Ранее суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение. Он находится в больнице в Глевахе. Мужчина также заявлял ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку не хотел находиться под строгим наблюдением, но суд ему отказал", - рассказала Максимец, передает "Украинская правда".

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Дело расследовали как террористический акт. Каримову грозило до 10 лет тюрьмы. Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось. Он будет находиться в медицинском учреждении по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

После обеда 3 августа в прошлом году в отделение "Универсал Банка", в столичном бизнес-центре "Леонардо", пришел мужчина с рюкзаком и чемоданом. Сказал, что у него бомба. Требовал вызвать полицию и журналистов. Полицейские оцепили квартал на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. Предлагали мужчине сдаться. Позже спецоперацию на себя взяла Служба безопасности. К Каримову под видом телевизионщиков зашли двое силовиков. Скрутили нападавшего. Взрывчатки в его вещах и в помещении не нашли. В сумках были трусы, футболки, джинсы.

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Дата
27
мая

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