Иностранец попался на торговле украинками

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле людьми.

Уже установили личности 11 женщин, которых иностранец завербовал для переправки в Бахрейн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемый с сообщниками искал и подбирал молодых женщин с тяжелым материальным положением. Вербовал их для дальнейшего перемещения в Королевство Бахрейн с целью сексуальной эксплуатации. Всего злоумышленник подыскал на территории Харькова 11 женщин, с тремя из которых встретился в кафе и провел с ними вербовочные беседы. Задержали злоумышленника на территории вокзала "Харьков-Пассажирский", когда тот сажал женщин на поезд Харьков - Киев. Из столицы женщины должны были отправиться за границу самолетом", - рассказали полицейские.

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Гражданин Азербайджана жил на территории Харьковской области на основании вида на жительство. Иностранца арестовали с правом внести 227 тыс. грн залога. За торговлю людьми ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Полицейские устанавливают всех потерпевших и причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве задержали 28-летнюю одесситку, которая отправляла двух женщин заниматься проституцией в Турции. Женщина действовала в сговоре с гражданином Турецкой Республики. Подыскивала в столице женщин, которые находились в трудном материальном положении.