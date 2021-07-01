 
Ексклюзивы
1/5
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 702
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 117
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 117
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1017
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 279
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1332
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 522
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1485
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 882
Фото
Все фото
4
4
3
3
4
Иностранец попался на торговле украинками
Иностранец попался на торговле украинками
Маршрутка с пассажирами врезалась в столп есть пострадавшие
Маршрутка с пассажирами врезалась в столп есть пострадавшие
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь
12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь
Три человека разбились на трассе: фото и видео рокового столкновения
Три человека разбились на трассе: фото и видео рокового столкновения
Видео
Все видео
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 792
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2187
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1053
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 09:47

Иностранец попался на торговле украинками
4

  Комментировать

В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле украинками. Уже установили 11 жертв
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле украинками. Уже установили 11 жертв
В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле украинками. Уже установили 11 жертв
В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле украинками. Уже установили 11 жертв

В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле людьми.

Уже установили личности 11 женщин, которых иностранец завербовал для переправки в Бахрейн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемый с сообщниками искал и подбирал молодых женщин с тяжелым материальным положением. Вербовал их для дальнейшего перемещения в Королевство Бахрейн с целью сексуальной эксплуатации. Всего злоумышленник подыскал на территории Харькова 11 женщин, с тремя из которых встретился в кафе и провел с ними вербовочные беседы. Задержали злоумышленника на территории вокзала "Харьков-Пассажирский", когда тот сажал женщин на поезд Харьков - Киев. Из столицы женщины должны были отправиться за границу самолетом", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские разоблачили преступников, торговавших людьми

Гражданин Азербайджана жил на территории Харьковской области на основании вида на жительство. Иностранца арестовали с правом внести 227 тыс. грн залога. За торговлю людьми ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Полицейские устанавливают всех потерпевших и причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве задержали 28-летнюю одесситку, которая отправляла двух женщин заниматься проституцией в Турции. Женщина действовала в сговоре с гражданином Турецкой Республики. Подыскивала в столице женщин, которые находились в трудном материальном положении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранец попался на торговле украинками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 12042
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 10017
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 7101
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5985
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5742
Происшествия
Непогода прошлась сотнями сел, поселков и городов. Какие последствия
Непогода прошлась сотнями сел, поселков и городов. Какие последствия Просмотров: 36
Сбил подруг в центре села: виновник смертельной аварии сдался почти через 16 лет
Сбил подруг в центре села: виновник смертельной аварии сдался почти через 16 лет Просмотров: 207
Авто влетело в детскую коляску. Младенца отбросило на десятки метров
Авто влетело в детскую коляску. Младенца отбросило на десятки метров Просмотров: 216
Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу
Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу
 Просмотров: 666
В порту перехватили партию кокаина, которую прятали в контейнере с бананами
В порту перехватили партию кокаина, которую прятали в контейнере с бананами Просмотров: 135
Больше всего комментируют
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
1
"Слугам" в чат скинули законопроекты, которые нужно поддержать - список
Голосов: 107
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть