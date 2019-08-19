Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку

Фото: zt.npu.gov.ua

18 августа в г. Коростене Житомирской области задержали 45-летнего иностранца, который под дулом пистолета похитил и вывез за границу 25-летнюю местную жительницу.

Вернуться в Украине ей удалось вернуться только в начале августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая и задержанный познакомились в г. Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения. Однако через вспыльчивый и несколько агрессивный характер мужчины женщина прекратила общение и уехала на работу в столицу. В начале июля 2019 года мужчина вместе с сообщником приехал домой к женщине. Угрожая, потребовал у матери сообщить о ее местонахождении. Женщина сначала наотрез отказалась, но мужчина, избил и ее ударил электрошокером. И заставил таки позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие", - сказано в сообщении.

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Когда девушка приехала - иностранец уже ждал ее. Шантажируя, что возьмет в заложники ее мать, заставил поехать с его сообщником за границу.

"Мужчина сказал женщине, что ее мать будет находиться в его плену, пока она не пересечет границу Украины с его другом. При этом она и должна соответственно себя вести и никому не сообщать: ни пограничникам, ни полицейским. Женщине удалось вернуться в Украину. Иностранца задержали во время очередной попытки ее похитить. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного, его личность уже известна", - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко.

Во время задержания мужчина пытался избавиться от пистолета, которым угрожал женщине. За похищение его могут посадить на 15 лет.

В Одессе разоблачили преступников, которые похитили и пытали мужчину, требуя деньги и квартиру. В полицию обратилась жена пропавшего 47-летнего одессита, которая узнала об инциденте между мужчиной и группой незнакомцев от пристальной соседки.