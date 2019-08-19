 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1656
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 351
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1638
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2025
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1917
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1359
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6642
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1692
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
4
3
3
7
5
Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку
Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку
Под Киевом нашли авто, на котором исчезли мать с дочерью
Под Киевом нашли авто, на котором исчезли мать с дочерью
Смертельное столкновение легковушки и автобуса: первые кадры с места ДТП
Смертельное столкновение легковушки и автобуса: первые кадры с места ДТП
В Киеве таксист устроил смертельное ДТП: видео момента аварии
В Киеве таксист устроил смертельное ДТП: видео момента аварии
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Видео
Все видео
Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Воспользовался ситуацией: появилось видео побега "наркокороля" от СБУ
Воспользовался ситуацией: появилось видео побега "наркокороля" от СБУ
Угрожал расстреливать АТОвцев и их жен: задержали блогера, который избил военного
Угрожал расстреливать АТОвцев и их жен: задержали блогера, который избил военного
В Одессе горел отель, есть жертвы
В Одессе горел отель, есть жертвы
Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4662
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1638
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2025
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6642
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4745
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 1566
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
понедельник, 19 августа 2019 15:53

Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку
4

  Комментировать

На Житомирщине задержали 45-летнего иностранца, который под дулом пистолета похитил и вывез за границу 25-летнюю местную жительницу
Фото: zt.npu.gov.ua
На Житомирщине задержали 45-летнего иностранца, который под дулом пистолета похитил и вывез за границу 25-летнюю местную жительницу
На Житомирщине задержали 45-летнего иностранца, который под дулом пистолета похитил и вывез за границу 25-летнюю местную жительницу
На Житомирщине задержали 45-летнего иностранца, который под дулом пистолета похитил и вывез за границу 25-летнюю местную жительницу

18 августа в г. Коростене Житомирской области задержали 45-летнего иностранца, который под дулом пистолета похитил и вывез за границу 25-летнюю местную жительницу.

Вернуться в Украине ей удалось вернуться только в начале августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая и задержанный познакомились в г. Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения. Однако через вспыльчивый и несколько агрессивный характер мужчины женщина прекратила общение и уехала на работу в столицу. В начале июля 2019 года мужчина вместе с сообщником приехал домой к женщине. Угрожая, потребовал у матери сообщить о ее местонахождении. Женщина сначала наотрез отказалась, но мужчина, избил и ее ударил электрошокером. И заставил таки позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина продавала украинок в сексуальное рабство иностранцам

Когда девушка приехала - иностранец уже ждал ее. Шантажируя, что возьмет в заложники ее мать, заставил поехать с его сообщником за границу.

"Мужчина сказал женщине, что ее мать будет находиться в его плену, пока она не пересечет границу Украины с его другом. При этом она и должна соответственно себя вести и никому не сообщать: ни пограничникам, ни полицейским. Женщине удалось вернуться в Украину. Иностранца задержали во время очередной попытки ее похитить. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного, его личность уже известна", - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко.

Во время задержания мужчина пытался избавиться от пистолета, которым угрожал женщине. За похищение его могут посадить на 15 лет.

В Одессе разоблачили преступников, которые похитили и пытали мужчину, требуя деньги и квартиру. В полицию обратилась жена пропавшего 47-летнего одессита, которая узнала об инциденте между мужчиной и группой незнакомцев от пристальной соседки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Создали организацию для противостояния новой власти

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 194962
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 31834
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 24138
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 23644
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 15 Просмотров: 18488
Происшествия
Из тюрьмы бежал неоднократно судимый преступник
Из тюрьмы бежал неоднократно судимый преступник Просмотров: 135
Под Киевом нашли авто, на котором исчезли мать с дочерью
Под Киевом нашли авто, на котором исчезли мать с дочерью
3
 Просмотров: 828
Чиновники поставляли оборудование на шахты ДНР с госпредприятий
Чиновники поставляли оборудование на шахты ДНР с госпредприятий Просмотров: 90
Радиационное облако от взрыва в Северодвинске накрыло Украину
Радиационное облако от взрыва в Северодвинске накрыло Украину Просмотров: 2493
Смертельное столкновение легковушки и автобуса: первые кадры с места ДТП
Смертельное столкновение легковушки и автобуса: первые кадры с места ДТП
3
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
15
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 1047
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua