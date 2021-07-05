Иностранцы устроили перестрелку посреди улицы

Фото: ch.npu.gov.ua

В Черкассах двое мужчин устроили стрельбу. Происшествие произошло на ул. Самийла Кишки 4 июля около 21:10.

Предварительно известно, что конфликт произошел между двумя иностранцами. Одного из стрелков задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавших нет. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация. Полицейские проверяют на законность получения разрешения, приобретение, хранение и ношение оружия", - рассказали в полиции.

Также миграционная служба проверяет законность нахождения граждан в Украине.

В Харькове в результате конфликта из-за парковочного места произошла стрельба. Пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали. Стрелка задержали.