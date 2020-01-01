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среда, 01 января 2020 16:20

Иностранцы устроили гонки со стрельбой

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Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Полицейские стреляли по колесам. Фото: YouTube

1 января в 2.00 на перекрестке улиц Канатной и Итальянской в Одессе произошла стрельба.

Мужчины спровоцировали стрельбу и убегали от полиции, сообщают "Факты".

Люди неславянской внешности катались на большой скорости в легковушке. Подозрительную машину заметили правоохранители и приказали водителю остановиться. Тот на требование не отреагировал.

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Полицейские были вынуждены прострелить шины. Только тогда легковушка остановилась. Водителя и пассажиров авто задержали.

1 января около 4.30 в Киеве на Большой Васильковской, 145/1 произошла массовая драка со стрельбой. Пять человек покалечили.

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