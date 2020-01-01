Иностранцы устроили гонки со стрельбой

1 января в 2.00 на перекрестке улиц Канатной и Итальянской в Одессе произошла стрельба.
Мужчины спровоцировали стрельбу и убегали от полиции, сообщают "Факты".
Люди неславянской внешности катались на большой скорости в легковушке. Подозрительную машину заметили правоохранители и приказали водителю остановиться. Тот на требование не отреагировал.
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Полицейские были вынуждены прострелить шины. Только тогда легковушка остановилась. Водителя и пассажиров авто задержали.
1 января около 4.30 в Киеве на Большой Васильковской, 145/1 произошла массовая драка со стрельбой. Пять человек покалечили.
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