Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.

В Киеве полицейские задержали иностранцев, которые спланировали похищение влиятельного представителя ромов.

Преступники хотели получить от родственников потерпевшего $100 тыс. за его возвращение, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Фото: hk.npu.gov.ua

"Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о возможном похищении влиятельного лица ромской народности для последующего выкупа за его возвращение. Злоумышленники спланировали похищение мужчины на территории Харькова и намеревались получить от его родственников $100 тыс. выкупа. Для реализации плана фигуранты подыскали исполнителя, который и должен был похитить мужчину и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Харькова ", - говорится в сообщении.

Чтобы помешать преступникам, полицейские провели спецоперацию. Они инсценировали похищение, а "исполнитель" предоставил подтверждающие доказательства заказчикам. Сразу после этого похитители позвонили родственникам потерпевшего с требованием заплатить $100 тыс. выкупа.

Злоумышленниками оказались двое иностранцев 22 и 28 лет, которые в настоящее время живут на территории Киевской области. Оба уже имеют за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи, грабежи и разбои.

За вымогательство и похищение человека злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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