Предприниматель за $15 тыс. заказал своего бизнес-партнера

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24 ноября в Житомире задержали 41-летнего предпринимателя, который заказал убийство своего бизнес-партнера.

Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая или самоубийства. Киллеру обещал за это $15 тыс., сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина намеревался решить предпринимательские вопросы в свою пользу, устранив своего бизнес-партнера. Около месяца назад полицейские получили оперативную информацию о подготовке преступления и она получила подтверждение. Исполнителем преступления должен был быть знакомый подозреваемого. Для облегчения его "работы" - передал ему собранную информацию о "жертве" и определил способ убийства, которое должно было быть замаскировано под самоубийство. Однако, осуществить заказное убийство не удалось. После передачи первой части денег за выполненную "работу", был разоблачен", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одессе предотвратили заказное убийство 31-летнего предпринимателя. Его заказал за $ 5 тыс. 37-летний киевлянин из-за острого финансового конфликта в сфере обращения криптовалюты.