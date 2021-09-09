Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их

В Киеве иностранцы на трех авто устроили гонки по тротуару. Фото: скриншот с видео

В Киеве на просп. Победы иностранцы устроили автогонки по тротуару. После замечания прохожих завязалась драка.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября возле Центрального ЗАГСа, пишет "РБК-Украина".

Отличились такой ездой гости из одного кавказского региона, утверждают очевидцы.

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Возмущенные прохожие обратили на это внимание и закрыли "шумахерам" проезд, чтобы дать нарушителям урок вождения. После этого из машин вышли около 10 человек. Словесная перепалка переросла в драку.

На место вызвали полицию, также прибыли "скорые".

Двух водителей задержали. Еще одна машина успела умчаться в сторону центра. Нарушителя догоняли правоохранители.

В Одессе иностранцы устроили гонки со стрельбой. Произошло это в январе прошлого года. Полицейские были вынуждены прострелить шины. Только тогда легковушка остановилась. Водителя и пассажиров задержали.