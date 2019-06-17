Иномарка раздавила "Жигули": 3 погибших

На трассе Киев-Одесса произошла авария. Фото: полиция

В ночь на 17 июня на трассе Киев - Одесса возле села Воробьевка Великомихайловского района Одесской области в аварии погибли три человека.

Lexus врезался в ВАЗ, который стоял на обочине. Водитель не справился с управлением, передает пресс-служба ГУ ЧП в Одесской области.

От удара авто отбросило на еще один автомобиль, который стоял рядом.

Водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая Зайцева: На Закарпатье девушка создала масштабное ДТП

Еще один пассажир ВАЗ, а также водитель Lexus и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Отец виновницы ДТП в Ужгороде Вячеслав Костраба попросил прощения за дочь в комментарии в соцсети. Написал под публикацией, где обсуждали детали аварии и участников.