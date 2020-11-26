Инкассатор стрелял по окнам многоэтажки

В Киеве инкассатор обстрелял многоэтажку. Фото: obozrevatel.com

В Оболонском районе Киева инкассатор обстрелял многоэтажку. Был в компании еще 3 мужчин, все вели себя неадекватно и не реагировали на замечания.

Инцидент произошел 25 ноября около 21:30, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на информированный источник.

По словам очевидцев, после нескольких замечаний один из мужчин начал стрелять по многоэтажном доме на Оболонском просп., в том числе по окнам. Жители дома вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летний парень устроил стрельбу

"Компанию, что попадает под ориентировку, нашли поблизости. У одного из мужчин был травматический пистолет и разрешение на него. Также у стрелка при себе было удостоверение участника боевых действий и служебное удостоверение инкассатора", - рассказал собеседник издания.

Следователи открыли уголовное производство. Стрелок - 30-летний местный житель, который проживает также на Оболонском просп. Его задержали, решается вопрос о избранные ему меры пресечения. Во время стрельбы никто не пострадал.

В Киеве на просп. Бажана, 10 неизвестный прямо из окна обстрелял автомобиль на стоянке.