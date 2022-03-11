Инфраструктура аэропорта существенно повреждена - мэр Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Жителям некоторых районов Ивано-Франковска, особенно женщинам и детям, рекомендуется переехать в другие микрорайоны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

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"Сегодняшние утренние события заставляют нас быть осмотрительными и перестраховываться. Поэтому рекомендую жителям Опришевцев, Крыховцев, Чукаловки прислушаться и по возможности переехать в другие микрорайоны. Особенно женщинам и детям. А если это невозможно, то не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге, а своевременно идти в безопасное место подальше от окон или в укрытие. Такая просьба связана с тем, чтобы максимально обезопасить людей, живущих недалеко от стратегических объектов", - написал Марцинкив.

По его данным, существенно пострадал аэропорт города.

"Инфраструктура аэропорта существенно повреждена. Однако мы все должны понимать, когда в стране война, ни один город не застрахован от этого. Это уже второй обстрел во Франковске с начала войны. Я еще раз прошу не распространять фото и видео взрывов. В любую минуту может быть опасность. Надо понимать, что цель врага - посеять панику и страх. Поэтому наносят удары в западных областях, в тылу Украины", - добавил мэр.

Утром 11 марта в Ивано-Франковске на Западе Украины раздались взрывы. Впервые с начала полномасштабной войны с Россией бомбы были сброшены также на Луцк и Днепр. В Луцке взрывы произошли в стороне аэродрома.