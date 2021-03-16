Имеют право вступать в интимные отношения - адвокат о любви несовершеннолетних блоггеров

В соцсетях разразился скандал из-за откровенных постов о романтических отношениях украинской модели 8-летней Миланы Маханец с российским блогером Павлом Паем, 13 лет. Фото: instagram.com/pasha_pai

Киевская модель 8-летняя Милана Маханец с разрешения матери начала встречаться с Insta-блогером 13-летним Пашей Паем.

И закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения. Об этом говорит адвокат Тамара Бугаец.

"Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы. Ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости. Но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции. Этот 13 -летний парень ответственности нести не будет", - утверждает адвокат, передает "Общественное радио".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовь несовершеннолетних блогеров: детский омбудсмен обратился в полицию

Однако эта история может иметь негативные последствия в психологическом плане, говорит психолог Екатерина Гольцберг. Поскольку поведение Миланы не соответствует возрастным особенностям развития. У нее почти нет детства. Она сразу попадает в другую реальность, которая вовсе не коррелируется с тем, что происходит у нее в душе.

14 марта пользователи социальных сетей обратили внимание на двух несовершеннолетних блоггеров - 8-летнюю Милану из Украины и 13-летнего Пашу с РФ. В их аккаунтах активно публиковались фотографии и видео, на которых дети позировали в откровенных позах, обнимались и целовались на камеру.