"Имел странное предчувствие" - белоруса Шишова предупреждали об опасности

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: t.me/beldomua

Лидер Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, которого нашли повешенным в Киеве, в последнее время имел странное предчувствие.

Друзей просил позаботиться о его близких. Об этом рассказал представитель БДУ Юрий Шчучко в эфире "Настоящего времени".

По его словам, все активные члены БДУ получали информацию, что в Украине "находятся люди с Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения".

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"В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратны, так как здесь работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях. У него было странное предчувствие", - поделился Шчучко.

Стоит отметить, что 21 октября прошлого года Виталий Шишов опубликовал в Іnstagram свое фото с задумчивым выражением лица и подписью: "Спецоперация КГБ Беларуси?"

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.