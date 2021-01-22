 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 567
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
Просмотров: 738
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 666
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1566
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 684
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 351
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2493
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 576
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2673
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
9
4
5
5
4
Имеет еще 3 дома: рассказали о владельце смертносного нелегального приюта для пожилых
Имеет еще 3 дома: рассказали о владельце смертносного нелегального приюта для пожилых
Криминальные авторитеты угрозами &quot;выбивали&quot; деньги с предпринимателя
Криминальные авторитеты угрозами "выбивали" деньги с предпринимателя
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших
В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших
Пожар в доме престарелых потушен. Что известно на данный момент
Пожар в доме престарелых потушен. Что известно на данный момент
Видео
Все видео
Уточнили количество жителей частного приюта, где произошел пожар
Уточнили количество жителей частного приюта, где произошел пожар
Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности
Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности
Озвучили вероятную причину смертельного пожара в доме престарелых
Озвучили вероятную причину смертельного пожара в доме престарелых
Разбросаны бутылки и изувеченные авто: в лобовом столкновении погиб человек
Разбросаны бутылки и изувеченные авто: в лобовом столкновении погиб человек
Пожар в пансионате для пожилых: у дома владелицы выставили наряды полиции
Пожар в пансионате для пожилых: у дома владелицы выставили наряды полиции
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 567
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 414
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 684
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2673
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 171
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 07:41

Имеет еще 3 дома: рассказали о владельце смертносного нелегального приюта для пожилых
9

  Комментировать

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
Фото: kh.dsns.gov.ua
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек

Владельца сгоревшего нелегального доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, зовут Славик Акопян. Ему 67 лет.

В собственности имеет еще 3 дома, где могут быть такие же нелегальные дома престарелых. Об этом Gazeta.ua рассказал харьковский юрист Алексей Романов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десятки смертей: вспоминаем самые масштабные пожары в домах престарелых за последние 10 лет

"Акопян Славик Цолакович имеет еще три дома по адресам упер. Метростроевський, 25; пер. Добродецкого, 2; ул Переяславская, 13. Вполне вероятно, что там тоже сейчас находятся несчастные бабушки или дедушки. Которые ежедневно рискуют своей жизнью из-за несоблюдения противопожарных условий", - рассказал Романов.

О работе нелегального доме престарелых сообщалось в полицию в июле прошлого года, по словам местных активистов. Однако реакции не было. Gazeta.ua проверяет эту информацию.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это - пациенты и 4 работников. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Правоохранители задержали 3 человек. Это владелец здания, арендатор дома и администратор учреждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Имеет еще 3 дома: рассказали о владельце смертносного нелегального приюта для пожилых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 54966
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 17361
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 13482
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 10440
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 10386
Происшествия
Пожар в Харькове. Есть первые задержанные
Пожар в Харькове. Есть первые задержанные Просмотров: 396
Мужчина откусил полицейскому ухо
Мужчина откусил полицейскому ухо Просмотров: 288
МИД отреагировал на избиение украинца в Париже
МИД отреагировал на избиение украинца в Париже Просмотров: 432
В Париже жестоко избили 14-летнего украинца
В Париже жестоко избили 14-летнего украинца Просмотров: 873
Сын отрезал отцу половые органы и обстрелял полицию
Сын отрезал отцу половые органы и обстрелял полицию Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
9
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
Голосов: 1071
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть