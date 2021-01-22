Имеет еще 3 дома: рассказали о владельце смертносного нелегального приюта для пожилых

Фото: kh.dsns.gov.ua

Владельца сгоревшего нелегального доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, зовут Славик Акопян. Ему 67 лет.

В собственности имеет еще 3 дома, где могут быть такие же нелегальные дома престарелых. Об этом Gazeta.ua рассказал харьковский юрист Алексей Романов.

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"Акопян Славик Цолакович имеет еще три дома по адресам упер. Метростроевський, 25; пер. Добродецкого, 2; ул Переяславская, 13. Вполне вероятно, что там тоже сейчас находятся несчастные бабушки или дедушки. Которые ежедневно рискуют своей жизнью из-за несоблюдения противопожарных условий", - рассказал Романов.

О работе нелегального доме престарелых сообщалось в полицию в июле прошлого года, по словам местных активистов. Однако реакции не было. Gazeta.ua проверяет эту информацию.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это - пациенты и 4 работников. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Правоохранители задержали 3 человек. Это владелец здания, арендатор дома и администратор учреждения.