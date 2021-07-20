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вторник, 20 июля 2021 13:58

Игрушечный пистолет и заложница: рассказали подробности ограбления банка в Киеве
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Женщина, пытавшаяся ограбить банк в Киеве, угрожала людям в отделении игрушечным пистолетом и захватила заложницу.

Нападающая требовала 15 тыс. грн, пишет ТСН.

Фото: ТСН

Отмечают, что грабительница в медицинской маске забежала в банк и бросила в сторону двери зажигательную смесь, от которой та загорелась. Присутствующим удалось вызвать полицию. На место происшествия также прибыли спасатели ГСЧС.

"Нападающая увидела полицейских, схватила одну из свидетельниц, приставила к ней пистолет и двинулась к выходу. Когда же начались переговоры, женщина открыла стрельбу по лестнице. Тогда полицейские увидели, что патроны - ненастоящие. Женщину задержали", - говорится в материале.

За содеянное ей грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел 20 июля на ул. Автозаводской. Женщина совершила вооруженное нападение на отделение Укрсиббанка. Для задержания применили спецоперацию "Гром". В результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей. Задержанная - киевлянка 1991 года рождения. Что заставило женщину пойти на такой шаг - пока неизвестно.

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