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пятница, 21 мая 2021 21:17

Хвастался перед девушками: подробности стрельбы по военной части в Киеве

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Хвастался перед девушками: подробности стрельбы по военной части в Киеве
В Киеве стреляли в сторону Прозоровской башни, где находится военная часть 2260 Национальной гвардии Украины. Фото: artemco.livejournal.com

В полиции Киева рассказали подробности обстрела военной части на ул. Евгения Коновальца.

Выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из мужчин выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом решил похвастаться перед девушками, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеоролик, в котором неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца. Работники отдела криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение причастного. Им оказался 21-летний местный житель", - рассказали полицейские.

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В квартире правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого стреляли.

Все участники события доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия.

Стрельба произошла днем ​​21 мая. Неизвестные стреляли в сторону Прозоровской башни. Это историческое здание, где расположена военная часть 2260 Национальной гвардии Украины. Видео выложила пользовательница Instagram с ником 15davydova.

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Дата
21
мая

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