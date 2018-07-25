Hummer сбил девочку: водителю объявили о еще одном подозрении

Водителя обвинили в бегстве с места аварии. Фото: ТСН

Водителю автомобиля Hummer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинский, в результате которой погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявили о подозрении за оставление в места ДТП.

"Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексу Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины", - сообщила прокуратура города Киева в Facebook.

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Сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

В Киеве на бульваре Леси Украинский водитель Hummer сбил 10-летнюю девочку. Ребенок погиб. "Водитель автомобиля Hummer сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.