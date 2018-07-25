Hummer сбил девочку: водителю объявили о еще одном подозрении

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3150
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1494
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2853
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 549
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6750
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 675
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3141
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3340
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
14
9
6
4
Руководителя СИЗО задержали на взятке
Руководителя СИЗО задержали на взятке
&quot;У людей не паника, а просто шок&quot;: жуткие кадры последствий пожаров в Греции
"У людей не паника, а просто шок": жуткие кадры последствий пожаров в Греции
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
В Греции бушует масштабный лесной пожар
В Греции бушует масштабный лесной пожар
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
Видео
Все видео
Показали "гейзер" в центре города
Показали "гейзер" в центре города
Соседи задержали квартирных воров
Соседи задержали квартирных воров
"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного
"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного
"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах
"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах
Обнародовали видео с задержанием водителя, который убил 8-летнюю девочку
Обнародовали видео с задержанием водителя, который убил 8-летнюю девочку
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4545
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 918
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4617
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3708
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27262
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2205
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 21:15

Hummer сбил девочку: водителю объявили о еще одном подозрении

  Комментировать
Hummer сбил девочку: водителю объявили о еще одном подозрении
Водителя обвинили в бегстве с места аварии. Фото: ТСН

Водителю автомобиля Hummer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинский, в результате которой погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявили о подозрении за оставление в места ДТП.

"Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексу Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины", - сообщила прокуратура города Киева в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мажору, который на Hummer убил ребенка, объявили подозрение

Сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

В Киеве на бульваре Леси Украинский водитель Hummer сбил 10-летнюю девочку. Ребенок погиб. "Водитель автомобиля Hummer сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Мажору, который на Hummer убил ребенка, объявили подозрение
Мажору, который на Hummer убил ребенка, объявили подозрение 1 Просмотров: 1485
Основательница Femen Оксана Шачко покончила с собой
Основательница Femen Оксана Шачко покончила с собой 1 Просмотров: 1845
Сейчас вы читаете новость «Hummer сбил девочку: водителю объявили о еще одном подозрении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинский министр стал прокурором Австрии

Захватили 34 пулемета, 3 пушки, 11 телег медикаментов

Казаки избрали гетманом Мазепе под дулами россиян

Махно умер после митинга против фашистов

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 3 Просмотров: 598025
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 248652
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 156271
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 54440
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 36283
Больше всего комментируют
26
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
14
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
4
Германия начала строительство "Северного потока-2"
Голосов: 1393
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua