Мажору, который на Hummer убил ребенка, объявили подозрение

Молодому человеку грозит до 8 лет заключения. Фото: twitter.com

Следователи сообщили о подозрении водителю Hummer, который в Киеве насмерть сбил 8-летнюю девочку и пытался убежать.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Водитель задержан. Ему уже сообщили о подозрении по статье 286 части 2 Уголовно-процессуального кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть). Будет подготовлено представление в суд по избранию меры пресечения... Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы", - сообщил Корищенко.

Сейчас задержанный находится в СИЗО. У него отобрали биологические образцы для проведения экспертизы на алкогольное, наркотическое или иное опьянение.

Крищенко подтвердил, что водитель пытался скрыться с места ДТП.

"Он уехал с места происшествия. Но вскоре его задержали. Это будут учитывать при избрании меры пресечения", - сказал он.

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Поздно вечером 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer сбил 8-летнюю девочку. Мама с ребенком переходила дорогу на зеленый свет, когда молодой человек 1995 года рождения решил проскочить на красный. Ребенок умер в "скорой".