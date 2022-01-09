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Хотели убить и утопить в реке: правоохранители предотвратили ужасное преступление

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Хотели убить и утопить в реке: правоохранители предотвратили ужасное преступление
В Полтавской области похитили предпринимателя. Фото: ukrnews

В Полтавской области злоумышленники похитили мужчину и требовали выкуп.

После получения денег преступники хотели убить свою жертву, а тело утопить в реке. Об этом вечером субботы, 8 января, сообщил департамент уголовного розыска Нацполиции.

"Накануне новогодней ночи 55-летний местный предприниматель внезапно перестал выходить на связь. Оперативники провели ряд первоочередных мероприятий и установили, что автомобиль без вести пропавшего пострадавшего находится в одном из городов Киевской области.

Счет шел на минутки. По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировали и подготовились к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали убить, а тело выбросить в реку Днепр в городе Киеве", - рассказали правоохранители.

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Следователи установили местонахождение потерпевшего и при поддержке бойцов КОРДА освободили его.

Преступники были задержаны. Их действия квалифицируют по статьям 115 (Умышленное убийство), 189 (Требование), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные лица, а также заказчики преступления.

В городе Седльце, Польша, нашли мертвым украинца. Тело обнаружили в канун Нового года возле съемной квартиры.

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