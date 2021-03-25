Хотели пожениться: в Португалии в ДТП погибла молодая пара из Украины

Пара собиралась жениться Фото: acc.cv.ua

В смертельном ДТП в Португалии погибли 22-летний житель Черновцов и его 18-летняя невеста.

Трагедия произошла 18 марта. Предварительно известно, что автомобили ехали в разных направлениях, но водитель одного из них не справился с управлением, рассказали родственники погибших передает ААС.

Когда на место аварии приехали спасатели, мужчина и женщина уже были без сознания. В результате столкновения их зажало в кузове автомобиля. Спасателям пришлось извлекать их специальными средствами, чтобы можно было начать реанимацию. Личности погибших украинцев установили по фамилии в чеках с супермаркета.

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Черновчанин длительное время жил за границей с родителями в Португалии. Его невесте было 18 лет. За день до трагедии, влюбленные подала документы на роспись. В день трагедии мужчина взял выходной и хотел провести время вместе с невестой.

Причины жуткой аварии устанавливает полиция.

Вблизи города Прудник Опольского воеводства на западе Польши в аварии погиб 30-летний украинец вечером 2 ноября. Он пытался скрыться от полиции за рулем Fiat Seicento и в лоб врезался в Renault на встречной полосе движения.