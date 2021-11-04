Хотели переправлять людей из санкционного списка СНБО - пограничники поймали мошенников

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Пограничники разоблачили канал пересечения границы лицами из санкционного списка СНБО.

Мошенники организовали схему с использованием поддельных паспортов, передает ГПСУ.

"На этот раз указанным каналом намеревался воспользоваться гражданин Республики Молдова для легализации поддельных паспортных документов граждан Молдовы. С целью реализации своих преступных намерений указанное лицо пыталось подкупить военнослужащего Госпогранслужбы Украины, однако было задержано с поличным", - говорится в сообщении.

Эти документы должны были использовать потенциальные нелегальные мигранты из Турции и Афганистана для незаконного попадания в страны ЕС.

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"Также установлено, что с использованием таких документов на измененные учредительные данные планировали воспользоваться лица из санкционного списка для срочного незаконного пересечения государственной границы Украины", - сообщили пограничники.

Полицейские совместно с СБУ разоблачили группу лиц, которые занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу Украины в страны ЕС. Организатор, пользуясь связями с диаспорой среди иностранцев, осуществляла подбор желающих незаконно попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска.