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пятница, 01 марта 2019 16:32

Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
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В Херсоне произошла массовая драка во время переименования улицы в честь Гандзюк.
Фото: Укринформ
В Херсоне произошла массовая драка во время переименования улицы в честь Гандзюк.
В Херсоне произошла массовая драка во время переименования улицы в честь Гандзюк.
В Херсоне произошла массовая драка во время переименования улицы в честь Гандзюк.
В Херсоне произошла массовая драка во время переименования улицы в честь Гандзюк.

В Херсоне во время переименования улицы Лютеранской в сессионном зале горсовета произошла массовая драка.

В сессионном зале собрались сторонники и противники переименования улицы в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Также было много полиции. Через час обсуждений мэр Херсона Владимир Николаенко объявил перерыв, пишет Укринформ.

Во время сессии на трибуну вышли представители Нацкорпуса, которые выступили в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк. Часть людей хотели улицу назвать именем Руслана Сторчеуса - командира батальона "Херсон", который погиб в АТО. В зале началась потасовка, повлекшая схватки. После прекращения работы сессии толкотня продолжилась на улице.

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В полиции области утверждают, что уже конфликтов нет. В медучреждении с телесными повреждениями никто не обращался. В отделение доставили мужчину, который вырывал плакат, и женщину, которая обливала водой присутствующих. По ним составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер не явился на заседание апелляционного суда.

Мангера выпустили под залог 15 февраля, деньги внес адвокат Дмитрий Ильченко.

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Дата
01
марта

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