Хотели контролировать регион: новые подробности задержания вооруженной банды

Фото: zk.npu.gov.ua

В полиции рассказали новые подробности о задержании банды в селе Нижние Ворота на Закарпатье.

Это лидер и 6 членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление полицейским, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты автомобили и оружие.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

8 февраля около 22:00 в Нижних Воротах Воловецкого района в Закарпатской области задержали возможных причастных к стрельбе в Мукачево, во время которой был ранен бизнесмен и его охранника. Подозреваемые были на автомобилях Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 с львовской регистрации.