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пятница, 23 апреля 2021 07:02

Хотела, чтобы записку нашли: все, что известно о жизни и смерти 15-летней школьницы

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Автор: скриншот с видео
  Елена Зайцева из Запорожья 4 апреля нашла в петле 15-летнюю дочь. А через пять дней после похорон обнаружила в ее вещах предсмертную записку. В ней школьница жаловалась на травлю в школе. И обвинила учителей в своей смерти
Елена Зайцева из Запорожья 4 апреля нашла в петле 15-летнюю дочь. А через пять дней после похорон обнаружила в ее вещах предсмертную записку. В ней школьница жаловалась на травлю в школе. И обвинила учителей в своей смерти

В Запорожье в собственной комнате повесилась 15-летняя Виктория, ученица местной гимназии №47. Девушку в петле нашла мать, Елена Зайцева. Трагедия произошла 4 апреля. А через пять дней после похорон женщина в вещах покойной дочери наткнулась на предсмертную записку. Ее содержание всколыхнуло и поразило страну. В прощальном письме девятиклассница обвинила учителей и сверстников в буллинге.

Gazeta.ua собрала все подробности трагедии.

"Для меня все кончено"

В записке Виктория рассказала о двух учительницах и назвала их имена. Это классный руководитель и учитель украинского языка. Что они систематически оскорбляли учеников ее класса.

Автор: Местные вести
  Виктория училась в гимназии №47. Была успешной ученицей
Виктория училась в гимназии №47. Была успешной ученицей

"Для меня уже все кончено, но надеюсь, что А.Б. накажут за постоянные оскорбления нашего класса, Л.В. через которую у меня 2 раза была истерика. Да и, в принципе, хочу чтобы директора внимательно присматривались к тем, кого берут на работу. Мне все равно, меня уже больше нет. У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", - написала девушка.

По словам школьницы, она неоднократно уже пыталась убить себя из-за постоянной травли сверстников и учителей - каждый раз у нее не получалось.

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"Попрощалась не так, как обычно"

В день перед смертью Виктория была на курсах. С матерью прощалась не так, как обычно. Только позже женщина поняла, что это было прощание перед суицидом. Вечером говорила, что очень устала. Женщине показалось, что она хотела что-то рассказать. Когда же Виктория вернулась, то быстро пробежала к себе в комнату. Уже после полуночи мать нашла ее мертвой.

"Когда это все произошло, работала полиция. Но ничего не нашли. На пятый день после похорон я открыла дверь в шкафчике на рабочем месте. И там был это письмо. Она хотела, чтобы его увидели. Я прочитала. Отдала своей маме и упала", - рассказала Елена Зайцева.

Женщина о предыдущих попытках самоубийства ее ребенка не знала. Виктория была жизнерадостной и улыбчивой. Что касается буллинга, девушка ранее жаловалась на учителей. Мать пыталась поговорить с классным руководителем. Но ситуация только ухудшилась, поскольку учительница следующий день вынесла частный разговор на публику и высмеяла Викторию перед всем классом.

Что говорят сверстники и их родители

Весь класс шокирован самоубийством Виктории. А еще больше - содержанием прощального письма. По словам одноклассников и их родителей, она была веселой, остроумной, уверенной в себе, хорошо училась и имела много друзей.

Девушка никогда не была в школе "белой вороной", по словам матери одноклассника покойной - Надежды. Наоборот - она ​​была очень активной и участвовала во всех школьных мероприятиях. Она ждала от классного руководителя поддержки и похвалы. А когда этого не произошло, она решила свести счеты с жизнью, предполагает Надежда.

Что говорят в полиции

После самоубийства девушки о записке ничего не было известно. Дело расследовали как умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Записка появилась в сети 21 апреля. В тот же день дело переквалифицировали на статью "доведение до самоубийства" по вновь открывшимся обстоятельствам, по словам начальника отдела коммуникации областной полиции Елены Лебединской. Сейчас проверяют всех, кто указан в записке. Все факты о буллинге в учебном заведении. В школе работают полицейские ювенальной превенции. Назначат дополнительные экспертизы, в том числе почерковедческую.

В гимназии, где училась Виктория, ситуацию не комментируют.

Виктория была успешной ученицей. Изучала английский, участвовала в олимпиадах, хорошо рисовала, хотела поступать в медучилище и посещала специальные подготовительные курсы. Жила с матерью и старшей сестрой Ольгой.

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