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четверг, 10 июня 2021 21:35

Хотел защищать слабых: рассказали о мальчике, которого задушил поклонник матери

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Хотел защищать слабых: рассказали о мальчике, которого задушил поклонник матери
В городе Покров Днепропетровской области нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Исчез во время прогулки 2 числа. Мальчика задушил поклонник матери. Фото: 34.ua

В Покрове на Днепропетровщине в пятницу, 11 июня, будут прощаться с убитым 8-летним Ибрагимом Оглы. На ул. Соборной, 1 будут стоять автобусы, которые отвезут горожан на кладбище, где в 14:00 отпоют ребенка.

В школе, где учился мальчик, о нем отзываются хорошо. Говорят, что парень был общителен. Однако никогда не рассказывал о своей семье.

"Я работаю в школе, где учился Ибрагим. Время от времени видела его мать - всегда приходила пьяная. Вообще, о семье мальчик никогда ничего не рассказывал. Кажется, он рос не с родным отцом, а с сожителем матери. Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", - рассказала сотрудница школы Анастасия, передает ТСН.

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Социальные службы к матери Ибрагима вопросов не имели. Семья никогда не состояла на учете, говорят в городском совете.

"Мать на контакт со школой шла. Школа приходила к ней домой, они общались. Мальчик учился в специализированном классе. Семья на учете в социальных службах не состояла", - рассказывает городской голова Александр Шаповал.

Отца у ребенка не было. Его мать жила с другим мужчиной. Ее сожитель - не тот гражданин, который подозревается в убийстве, добавил Шаповал.

В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело мальчика в канализационном коллекторе недалеко от его дома. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся. Его задушил и бросил в коллектор ухажер матери, которому она отказала в интимной близости.

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