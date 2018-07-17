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вторник, 17 июля 2018 09:45

"Хотел заняться сексом" - отец двоих детей склонял к интиму малолетнюю девушку
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Активисты запорожской общественной организации "Спадщина" вычислили очередного "любителя" малолетних. Им оказался 28-летний Никита Перевозников. На сайте он познакомился с 13-летней школьницей, которую склонял к интиму.

На встречу с мужчиной вместо девушки пришли активисты "Спадщини", сообщает news.zp.ua.

"Хотел увидеться, пойти ко мне или к ней и ближе пообщаться в интимном плане - заняться сексом. Прислал ей фото своего полового органа. Когда жена увидела фото - пригрела мне сковородкой по спине", - рассказал активистам любитель малолетних.

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О мужчине также известно, что родом из Мелитополя. Жена работает в Запорожье. Он присматривает за сыновьями - 7- летним Сергеем и Николем, 2,5 года. В содеянном он раскаивается и обещает больше не склонять несовершеннолетних к сексуальным отношениям.

Активисты запорожской общественной организации «Наследие» вычислили очередного «любителя» малолетних
Фото: 1news.zp.ua
Активисты запорожской общественной организации «Наследие» вычислили очередного «любителя» малолетних
Активисты запорожской общественной организации «Наследие» вычислили очередного «любителя» малолетних
Активисты запорожской общественной организации «Наследие» вычислили очередного «любителя» малолетних
Активисты запорожской общественной организации «Наследие» вычислили очередного «любителя» малолетних

Полиция одной из областей на севере Украины задержала педофила, который 2 года насиловал собственного сына и сына сожительницы. О причастности мужчины к преступлениям заподозрили и сообщили неравнодушные граждане.

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