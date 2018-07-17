"Хотел заняться сексом" - отец двоих детей склонял к интиму малолетнюю девушку

Активисты запорожской общественной организации "Спадщина" вычислили очередного "любителя" малолетних. Им оказался 28-летний Никита Перевозников. На сайте он познакомился с 13-летней школьницей, которую склонял к интиму.

На встречу с мужчиной вместо девушки пришли активисты "Спадщини", сообщает news.zp.ua.

"Хотел увидеться, пойти ко мне или к ней и ближе пообщаться в интимном плане - заняться сексом. Прислал ей фото своего полового органа. Когда жена увидела фото - пригрела мне сковородкой по спине", - рассказал активистам любитель малолетних.

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О мужчине также известно, что родом из Мелитополя. Жена работает в Запорожье. Он присматривает за сыновьями - 7- летним Сергеем и Николем, 2,5 года. В содеянном он раскаивается и обещает больше не склонять несовершеннолетних к сексуальным отношениям.

Фото: 1news.zp.ua

Полиция одной из областей на севере Украины задержала педофила, который 2 года насиловал собственного сына и сына сожительницы. О причастности мужчины к преступлениям заподозрили и сообщили неравнодушные граждане.