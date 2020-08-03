Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который захватил банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, в социальных сетях призывал к джихаду.

"Объявляю джихад, убей неверного. Убей всех, кого только знаешь. Начни с Кадырова. Убей Путина", - писал мужчина в Facebook за 3 дня до захвата банка.

Фото: Соцсети Сухроба Каримова

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А вот в запрещенной в Украине "ВКонтакте" он не появлялся с 2016 года. Последние сообщения там - это фото с женой и ребенком.

Также в Facebook он публиковал фото с работы. Известно, что мужчина работал барменом.

3 августа около 12:00 в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" пришел мужчина с сумкой. Сказал, что имеет с собой взрывчатку и попросил вызвать полицию и журналистов. Выяснилось, что террорист - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Его задержали около 15:10 в ходе спецоперации. Взрывчатку не нашли.