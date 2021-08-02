Хотел покататься: 16-летний за рулем Land Rover снес женщину

На Закарпатье 16-летний парень за рулем Land Rover сбил женщину. Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Колочава Хустского района Закарпатья 16-летний за рулем Land Rover сбил 58-летнюю женщину. Потерпевшая в реанимации.

Авария произошла 1 августа около 18:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летний водитель спровоцировал аварию со многими пострадавшими. Часть - в реанимации

"16-летний воспользовался отсутствием дома родителей, сел за руль семейного внедорожника и поехал кататься по селу. Не проехав и двух километров, не справился с управлением и сбил местную жительницу", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства ДТП.

В селе Чабель Сарненского района Ровенской области в лобовом столкновении сошлись автомобили Audi A6 и Volkswagen Jetta. За рулем последнего был 14-летний школьник, решил покатать сверстников. Обоих водителей и еще двух товарищей несовершеннолетнего водителя госпитализировали.