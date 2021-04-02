"Хороший отец" - за подозреваемого в убийстве Марии Борисовой вступилась дочь

62-летнего Николая из села Счастливое Херсонской области подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой. Фото: скриншот с видео 7 канала

62-летний Николай из села Счастливое Херсонской, который является единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, не мог навредить ребенку.

Об этом заявила его дочь Елена, которая Живет в России, в программе "Один за всех". Добавила, что подозреваемый - "хороший отец" и в его вину она не верит.

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"Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка - в том, чего он не мог сделать. Он мог быть жесток к взрослым людям или к своей семьи. Но не к чужим детям", - уверяла Елена.

Если вину Николая докажут - могут посадить на 15 лет.

62-летний Николай имел четыре судимости. Трижды за избиение и одну за хулиганство. В приговоре от 2000 года говорится, что решил поквитаться с коллегой на ферме. Изнасиловал его щеткой для чистки доильных аппаратов. Жил в Счастливом около 35 лет. В последнее время перебивался временными заработками, копал могилы. Держал хозяйство - гуси, кролики. Но сильно пил. Поэтому жена с сыновьями сбежали от него. Имеет еще взрослую дочь от первого брака.