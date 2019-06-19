Холодницкий соврал в декларации о доходах

 
Ексклюзивы
1/5
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 792
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1152
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4347
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1431
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7614
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
6
4
4
3
3
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 207
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1980
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3141
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 648
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 16:22

Холодницкий соврал в декларации о доходах

  Комментировать
Холодницкий соврал в декларации о доходах
Руководитель антикоррупционного комитета неправильно заполняет декларацию. Фото: Главком

Руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обвинили в сокрытии доходов.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство по факту ложных показаний, которые Назар Холодницкий вносил в декларации, пишет pravda.com.ua.

В период 2017-2018-х он внес в декларацию на 25 тыс. грн меньше, чем на самом деле, и заявил о меньшем состоянии счета банковской карты. Он не указал, что является заемщиком средств.

Общая разница между настоящими сбережениями и указанными в декларации составляет 135 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холодницкий рассказал о встрече с Зеленским

В ГПК заявили, что Назар Холодницкий компетентен в правилах заполнения декларации, поскольку занимается поиском несоответствий в декларациях других лиц. Поэтому ложные сведения в его декларации считают умышленным пренебрежением законодательства.

Внесение ложных показаний декларации карается увольнением, выговором или запретом повышения.

Холодницкий объяснил, что незадекларированные 25 тыс. грн он не получил. Деньги пошли на переоформление авто при продаже. Поэтому не вносил в декларацию.

А разница между указанной суммой на счету составляет 1 тыс. грн, что считал несущественным. Ссуды, которые он предоставил друзьям в размере $4 тыс., ему еще не вернули.

Холодницкий уже получал выговор в 2017-м, но тогда его оправдали.

Апелляционный хозяйственный суд 5 июня рассмотрел ходатайство антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и арбитражного управляющего Черкассыоблэнерго Валентина Литвина о вступлении в процесс о признании незаконным фактического списания задолженности ОАО "Азот" Дмитрия Фирташа перед Черкассыоблэнерго почти $50 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Холодницкий соврал в декларации о доходах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 96432
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 77586
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 56707
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 8 Просмотров: 39475
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 36165
Происшествия
Мужчина с 7-летним внуком утонули в пруду
Мужчина с 7-летним внуком утонули в пруду Просмотров: 153
Назвали сумму ущерба из-за стихии на Ивано-Франковщине
Назвали сумму ущерба из-за стихии на Ивано-Франковщине Просмотров: 180
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
6
 Просмотров: 2862
Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука
Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука Просмотров: 801
Среди трех версий смерти Тымчука есть версия об убийстве
Среди трех версий смерти Тымчука есть версия об убийстве Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
27
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
21
Тимошенко срочно нужны выборы
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
8
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1069
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua