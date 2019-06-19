Холодницкий соврал в декларации о доходах

Руководитель антикоррупционного комитета неправильно заполняет декларацию. Фото: Главком

Руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обвинили в сокрытии доходов.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство по факту ложных показаний, которые Назар Холодницкий вносил в декларации, пишет pravda.com.ua.

В период 2017-2018-х он внес в декларацию на 25 тыс. грн меньше, чем на самом деле, и заявил о меньшем состоянии счета банковской карты. Он не указал, что является заемщиком средств.

Общая разница между настоящими сбережениями и указанными в декларации составляет 135 тыс. грн.

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В ГПК заявили, что Назар Холодницкий компетентен в правилах заполнения декларации, поскольку занимается поиском несоответствий в декларациях других лиц. Поэтому ложные сведения в его декларации считают умышленным пренебрежением законодательства.

Внесение ложных показаний декларации карается увольнением, выговором или запретом повышения.

Холодницкий объяснил, что незадекларированные 25 тыс. грн он не получил. Деньги пошли на переоформление авто при продаже. Поэтому не вносил в декларацию.

А разница между указанной суммой на счету составляет 1 тыс. грн, что считал несущественным. Ссуды, которые он предоставил друзьям в размере $4 тыс., ему еще не вернули.

Холодницкий уже получал выговор в 2017-м, но тогда его оправдали.

Апелляционный хозяйственный суд 5 июня рассмотрел ходатайство антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и арбитражного управляющего Черкассыоблэнерго Валентина Литвина о вступлении в процесс о признании незаконным фактического списания задолженности ОАО "Азот" Дмитрия Фирташа перед Черкассыоблэнерго почти $50 млн.