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четверг, 30 сентября 2021 13:31

Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка

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Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
В Одесской области ликвидировали мужчину с обрезом и гранатой. Фото: od.npu.gov.ua

Уже известны подробности стрельбы в селе Пужайково Подольского района Одесской области.

Сначала 53-летний мужчина из обреза охотничьего ружья открыл огонь посреди улицы. Когда на место приехали полицейские - стрелял в них. Потом пошел по чужим домам. Стрелка ликвидировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. Полицейские отстреливались в ответ. Через несколько минут злоумышленник зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы спасти людей, полицейские ликвидировали злоумышленника", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

Стрельба в селе Пужайково в Одесской области произошла утром 30 сентября. О ней полицейским сообщили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте. К ним присоединилось руководство областной полиции и спецназовцы.

По данным источников Gazeta.ua, это ранее судимый за кражи 53-летний местный мужчина.

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Дата
30
сентября

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