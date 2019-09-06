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пятница, 06 сентября 2019 18:10

Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
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Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79. Новый сектор для впервые осужденных женщин открыли в 2009 году
Фото: предоставлено пресс-службой администрации ГУИС
Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79. Новый сектор для впервые осужденных женщин открыли в 2009 году
Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79. Новый сектор для впервые осужденных женщин открыли в 2009 году

Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева находится на участке карантина и диагностики в Покровском исправительном центре №79.

После этого она станет четвертой в секторе среди женщин, впервые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Этот сектор обеспечивает раздельное содержание осужденных к лишению свободы и осужденных к ограничению свободы соответственно", - сказали в ведомстве.

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Также известно, что Зайцева уже изъявила желание работать и написала заявление. Куда ее назначат на работу - станет известно по окончании карантина. А это не раньше, чем через 2 недели.

Осужденные, отбывающие срок в центре, работают на швейном производстве или могут работать на контрагентских объектах за пределами центра.

Осужденную на 10 лет за масштабную аварию в Харькове Елену Зайцеву этапировали 2 сентября. Она будет отбывать срок в Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. Это заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы.

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