Хирург снес соседку на обочине и бросил умирать

В Черниговской области заведующий хирургическим отделением больницы сбил человека и скрылся. Фото: facebook.com/policechernigivshchini

В Куликовке в Черниговской области водитель на легковушке снес на обочине женщину с велосипедом и скрылся. Женщина скончалась. Водителя разыскали дома.

Авария произошла 23 декабря около 17.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полиция в течение часа разыскала водителя автомобиля. Он отказался от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

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Водителем оказался заведующий хирургическим отделением местной больницы. Задержать виновника удалось благодаря свидетелю, который увидел, как на обочине мужчина что-то рассматривает, а затем возвращается к машине и уезжает, говорится в ТСН.

Виновник аварии имел признаки опьянения. Сейчас он в больнице Чернигова, потому что якобы после ДТП ему стало плохо. Известно, что врач и погибшая проживали в одном доме и были знакомы.

Водитель задержан. Продолжается следствие.

В Бахмаче в Черниговской области водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого он пытался покинуть место аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался по дороге в больницу. За рулем был депутат горсовета Виктор Мищук. Его задержали и отправили под стражу на 60 дней.