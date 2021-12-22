Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео

Депатат Бахмачского городского совета на Черниговщине Виктор Мищук, насмерть сбивший велосипедиста, не имел никаких документов - ни на авто, ни водительского удостоверения.

Почему скрылся с места ДТП – не ответил. Видео общения полицейского и депутата обнародовал в Facebook местный активист Владимир Брюховец.

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"Выкладываем видео задержания "трезвого" Виктора Мищука. Установили ли личность женщины на видео, которая могла находиться в машине Мищука - вероятного свидетеля происшествия, пока неизвестно", - написал Брюховец.

На кадрах видно, как Мищук общается с полицейским. Депутат, по его словам, находился в автомобиле сам, готовый пройти экспертизу на содержание алкоголя.

8 декабря около 20:00 на улице Батуринской в ​​Бахмаче произошло ДТП: водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого он пытался покинуть место аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался по дороге в больницу.

За рулем был депутат горсовета Виктор Мищук. Его задержали и отправили под стражу на 60 дней.