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Спецтема: Напад Росії на Україну

Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры

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Херсон приходит в себя после отражения оккупантов и срывает триколоры
Мэр Херсона Игорь Колыхаев говорит, что убирают город после столкновений с российскими военными. Фото: Википедия

Над Херсоном подняли украинский флаг. Об этом сообщил мэр Игорь Колыхаев на странице Facebook.

"Город работает и живет. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем понемногу даже убирать город. С продуктами и хлебом вопросы решаем. Следите за официальными сообщениями на официальном сайте горсовета", - написал он.

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По его словам, водоснабжение в городе – в привычном режиме.

"О "воде почасово" - фейк. Все аварии стараемся оперативно ликвидировать. Вчера в бомбоубежищах Херсона родились два здоровых мальчика. Будем жить", - подчеркнул Колыхаев.

Антоновский мост через Днепр в Херсоне стал точкой сопротивления украинских защитников в Херсоне. Этот стратегический объект ведет в направлении соседней области, так что российский враг пытался взять его как можно скорее.

25 февраля сообщили, что ВСУ, несмотря на мощное сопротивление, потеряли контроль над мостом. Вражеские войска Российской Федерации якобы преодолели оборону города.

В Херсонскую область тяжелую технику враг опрокинул из оккупированного Крыма. Большие колонны российской военной техники без номеров с буквой "Z" на борту снимали очевидцы.

украинская авиация нанесла мощный бомбо-штурмовой удар по скоплению российской бронетехники в Херсоне.

Враг отошел. Город вернулся под контроль Вооруженных сил Украины.

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