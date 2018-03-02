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пятница, 02 марта 2018 18:32

Харьковская ДТП: суд до сих пор не определил скорость автомобилей

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Харьковская ДТП: суд до сих пор не определил скорость автомобилей
Суд не определил скорость автомобилей. Фото: Новости Харькова

Киевский районный суд Харькова до сих пор не определил скорость автомобилей участников ДТП. Об этом Gazeta.ua рассказал Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова.

"Один из важных факторов любой ДТП с участием нескольких автомобилей - это скорость, с которой двигались автомобили. Необходимо точно ее определить. Время - с какого момента увидели друг друга водители, и соответственно, имели они возможность избежать столкновения или нет. Если этих данных нет, как мы можем говорить об объективности рассмотрения дела?" - рассказал Сергей Пкерепелица.

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Также адвокат рассказал, что все проведенные правоохранителями экспертизы на позволяют точно определить скорость авто.

"Ни одна экспертиза не определила точной скорости автомобилей. Согласно обвинительного акта, скорость Volkswagen Touareg вообще не определили, а скорость Lexus определили абстрактно - "не менее 80 км/ч". Я на предварительном расследовании подчеркивал, давайте возьмем замеры, возьмем видеозапись траектории, давайте установим скорость - мне суд отказал. Но еще не та стадия процесса, на которой возможно ходатайствовать о дополнительных экспертизах", - добавил адвокат.

18 октября 2017 в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Через неделю в больнице умерла еще одна пострадавшая. Обеих водителей, которые являются участниками аварии, на время следствия взяли под стражу без права на залог.

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Дата
02
марта

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