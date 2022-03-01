Харьковщина вздрагивает от ракет. Последние новости из области

По состоянию на 1 марта ситуация остается напряженной по всей Харьковщине. За сутки спасатели области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Фото: ГСЧС

По состоянию на 1 марта ситуация остается напряженной по всей Харьковщине. Ночью были хаотические обстрелы по всем направлениям – Липецкому, Белгородскому, по направлению Чугуева и т.д.

За сутки спасатели области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Горели десятки автомобилей гражданских. В селе Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом: пострадал один мужчина и один погиб. По улице Кольцевой в результате артобстрела пострадали восемь человек и 35 человек были эвакуированы. Дома горели в Изюмском, Харьковском районах", - сказано в сообщении.

Сегодня ожидают артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации.

"Важно вести активные аварийно-ремонтные работы на "Харьковоблэнерго". Ведь около тысячи домов в Харькове остались без света и отопления. Мы должны быстро восстановить это", - говорят чрезвычайники.

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Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили разминирование: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

Продолжается активизация ДРГ. Большая диверсионная группа из 20 человек была обезврежена и ликвидирована в районе просп. Гагарина.

Враг меняет свою тактику, понял наши мощности и пытается вести активную разведывательную и взрывную работу. А также цинично расстреливает мирное население, говорит Синегубов.

"Уважаемые харьковчане, сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых домов из систем "Град" и крылатых ракет. Ударил по площади перед помещением ОГА. Сейчас подсчитываем жертвы среди гражданского населения. Врагу ничего не остается, как вот так коварно творить военные преступления. Потому что наша армия сильна, мы стоим на позициях и победа будет за нами", – сказал Синегубов.

Сегодня Харьковщина будет принимать грузы с гуманитарной помощью и распределять ее по населенным пунктам – это питьевая вода, продукты питания и т.д.

1 марта российские оккупанты попали в помещение ОГА в Харькове. Сумасшедшие "освободители" уже не скрывают, что их авиаудары совершаются именно по гражданскому населению. Подразделения ГСЧС к работам привлечься не могут в связи с обстрелами.