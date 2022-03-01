Харьков снова под ударом. Ракеты прилетели на Салтовку (обновлено)

Харьков продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов.

Автор: t.me/bbcukrainian Российские оккупанты не перестают обстреливать Харьков

Такую информацию сообщают местные жители сети. И распространяют соответствующее видео.

К жителям города обратился городской голова Игорь Терехов.

"Сегодняшний день начался с бомбардировки Харьковской областной государственной администрации. Погибли люди, многие были ранены. Я перевёл наши коммунальные службы в режим полной готовности. Они работают, им очень тяжело. Но они выполняют свою работу и выполняют ее очень хорошо. Нам частично удалось восстановить теплоснабжение, частично удалось восстановить электроэнергию. Работа продолжается", – говорит Терехов.

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Хлебозаводы работают. Выпускают продукцию, развозят ее под обстрелами.

"Но мужественные водители, низкий им за это поклон, работают. Мы продолжаем. Мы работаем. Мы живем. Мы держимся. Харьков – победит! Мы вместе! Мы – харьковчане!", - сказал Терехов.

Тем временем спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы областной администрации, рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

"В результате артобстрела было частично разрушено здание ОГА и близлежащие здания. Разрушена лестничная клетка. Под завалами находились люди, по меньшей мере, шесть. Около 20 раненых. Спасатели разбирают завалы совместно с волонтерами, изымают тела погибших", - говорят спасатели.

ОБНОВЛЕНО

Официально Харьковская областная государственная администрация сообщает: не менее 10 человек погибших, более 20 травмированных, ГСЧСниками и волонтерами спасены из-под завалов около 10 чеовекл. Продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах.

Фото: t.me/bbcukrainian

По состоянию на 1 марта ситуация остается напряженной по всей Харьковщине. Ночью были хаотические обстрелы по всем направлениям – Липецком, Белгородском, по направлению Чугуева и т.д. За сутки спасатели области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.