Харьков продолжают обстреливать

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
"Харьков. Самолет сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования", - написал он и опубликовал видео.
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Очевидцы говорят, что есть жертвы.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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