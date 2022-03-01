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вторник, 01 марта 2022 14:20

Спецтема: Напад Росії на Україну

Харьков продолжают обстреливать

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Харьков продолжают обстреливать
Утром Харьков уже бомбили. Фото: "Корреспондент"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"Харьков. Самолет сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования", - написал он и опубликовал видео.

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Очевидцы говорят, что есть жертвы.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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